Little Big анонсировали большой тур по России. Шоу пройдет в более чем 25 городах

Российская панк-рейв-группа Little Big анонсировала масштабный тур по всей стране от Калининграда до Владивостока. Концерты состоятся в более чем 25 городах на главных площадках и стадионах страны, рассказали «Афише Daily» организаторы ивента.

«We are Little Big» — это первый большой лайв-тур музыкантов с начала пандемии. «Группа соскучилась по живым концертам и готова накрыть страну волной мощной рейв-энергетики снова», — сообщается в пресс-релизе.

Первые билеты появились в продаже в рамках специальной акции на «Яндекс.Маркете» и доступны со скидками для пользователей «Яндекс.Плюса» с 22 по 29 сентября. Билеты можно купить по ссылке.

«Мы постараемся сделать новое шоу незабываемым!» — обещает солист группы Илья Прусикин.

Тур стартует 27 августа 2022 года в «Янтарь-холле» в Калининграде. В родной Петербург Little Big приедут 19 ноября и выступят в Ледовом дворце. Последним городом в списке станет Москва — там концерт состоится 10 декабря в «Мегаспорте».

В начале сентября вышел клип Little Big на песню «Turn It Up», записанную совместно с эстонским рэпером Томми Кэшем и американским певцом Оливером Три. Последний вместе с группой выпустит новый совместный EP «Welcome to the Internet», который выйдет уже 30 сентября на лейбле Atlantic Records.