перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Минюст включил издание «Важные иноагенты»* в реестр СМИ-иноагентов 16:01
Пермские власти отрицают сообщения о намазе на уроке в школе № 123 15:57
Пресс-материалы
Little Big анонсировали большой тур по России. Шоу пройдет в более чем 25 городах 15:42
На Навального и его соратников возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества 15:02
Slava Marlow — новый гость шоу «вДудь» 14:37
Måneskin впервые выступят в России. Концерты запланированы на следующий март 14:07
Главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов 13:44
Ydk222 Hsp222/YouTube
В Мосгордуме поддержали запрет на езду на мотоциклах и авто без глушителя в ночное время 12:41
В московском Jager Night Embassy представят проект, где нейросети будут создавать искусство 12:34
Посольство РФ в Испании раскритиковало социальную рекламу с упоминанием «русских девственниц» 12:11
В России новый антирекорд по смертности от коронавируса — 852 человека за сутки 11:40
Росгвардейцев, подбросивших наркотики петербургскому школьнику, отправят в колонию 11:18
Создатели World of Warcraft выплатят 18 млн долларов сотрудникам по делу о домогательствах 10:57
gunsnroses/Instagram
Guns N’ Roses выпустили второй трек за последние 13 лет и анонсировали новый EP 10:13
Москва вновь вошла в пятерку лучших городов мира по версии The World’s 100 Best Cities 9:53
«Варила медвежью мочу»: «шаманку» из Калифорнии обвиняют в поджоге леса — он угрожает тысячам домов 9:10
Певца Ар Келли признали виновным в сексуальной эксплуатации женщин и детей 8:50
Число ежемесячно активных пользователей TikTok превысило миллиард 2:15
Jannis Lucas/Unsplash
Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв будет сотрудничать с Ferrari 1:53
Slava Marlow рассказал, что неизвестный сообщил о бомбе в школе Новосибирска от его имени 1:14
Отключить рекламу

Little Big анонсировали большой тур по России. Шоу пройдет в более чем 25 городах

Виктория Шанина
Сегодня в 15:42

Российская панк-рейв-группа Little Big анонсировала масштабный тур по всей стране от Калининграда до Владивостока. Концерты состоятся в более чем 25 городах на главных площадках и стадионах страны, рассказали «Афише Daily» организаторы ивента.

«We are Little Big» — это первый большой лайв-тур музыкантов с начала пандемии. «Группа соскучилась по живым концертам и готова накрыть страну волной мощной рейв-энергетики снова», — сообщается в пресс-релизе.

Первые билеты появились в продаже в рамках специальной акции на «Яндекс.Маркете» и доступны со скидками для пользователей «Яндекс.Плюса» с 22 по 29 сентября. Билеты можно купить по ссылке.

«Мы постараемся сделать новое шоу незабываемым!» — обещает солист группы Илья Прусикин.

Тур стартует 27 августа 2022 года в «Янтарь-холле» в Калининграде. В родной Петербург Little Big приедут 19 ноября и выступят в Ледовом дворце. Последним городом в списке станет Москва — там концерт состоится 10 декабря в «Мегаспорте».

В начале сентября вышел клип Little Big на песню «Turn It Up», записанную совместно с эстонским рэпером Томми Кэшем и американским певцом Оливером Три. Последний вместе с группой выпустит новый совместный EP «Welcome to the Internet», который выйдет уже 30 сентября на лейбле Atlantic Records.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Илья Прусикин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить