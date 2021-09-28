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Slava Marlow — новый гость шоу «вДудь»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:37

Журналист Юрий Дудь взял интервью у российского хип-хоп-исполнителя и битмейкера Slava Marlow. Прежде героем «вДудя» становился Моргенштерн — в прошлом вместе с музыкантом он работал над своими композициями.

Среди важных тем в интервью — психическое здоровье. «Я не осознавал, что со мной. У нас в России не особенно говорят про ментальное здоровье и о том, насколько это важно. Я думал, что разленился или в плохом настроении. Никому ведь не объяснишь, что с тобой происходит. <…> Но чем больше я тянул, тем больше это било по башке», — рассказал музыкант. По его словам, он стал выходить из депрессии, начав работать с психотерапевтом и принимать антидепрессанты — с выбором ему помогла мама, также практикующий психотерапевт.

А еще Дудь вместе со Slava Marlow побывал в районе Мурино под Петербургом, где музыкант жил, когда к нему пришла известность. Они обсудили отношения Марлоу со звездой тиктока Кариной Карамбейби, детство в Сибири, публичность и отношение к деньгам.

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