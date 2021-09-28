Журналист Юрий Дудь взял интервью у российского хип-хоп-исполнителя и битмейкера Slava Marlow. Прежде героем «вДудя» становился Моргенштерн — в прошлом вместе с музыкантом он работал над своими композициями.

Среди важных тем в интервью — психическое здоровье. «Я не осознавал, что со мной. У нас в России не особенно говорят про ментальное здоровье и о том, насколько это важно. Я думал, что разленился или в плохом настроении. Никому ведь не объяснишь, что с тобой происходит. <…> Но чем больше я тянул, тем больше это било по башке», — рассказал музыкант. По его словам, он стал выходить из депрессии, начав работать с психотерапевтом и принимать антидепрессанты — с выбором ему помогла мама, также практикующий психотерапевт.