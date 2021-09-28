Måneskin впервые выступят в России. Концерты запланированы на следующий март

Итальянские рокеры Måneskin приедут в Россию с концертами. Московское выступление пройдет 9 марта 2022 года, петербургское — 11 марта. Седьмого числа того же месяца коллектив выступит в Киеве.

Российские концерты станут частью европейского тура, который продлится с 6 февраля по 14 марта и затронет 16 городов. Его анонс Måneskin опубликовали в своем инстаграме.