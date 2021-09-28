Måneskin впервые выступят в России. Концерты запланированы на следующий март

Итальянские рокеры Måneskin приедут в Россию с концертами. Московское выступление пройдет 9 марта 2022 года, петербургское — 11 марта. Седьмого числа того же месяца коллектив выступит в Киеве.
Российские концерты станут частью европейского тура, который продлится с 6 февраля по 14 марта и затронет 16 городов. Его анонс Måneskin опубликовали в своем инстаграме.
Итальянские победители «Евровидения-2021» уже посещали Россию в конце лета. 31 августа они устроили встречу с поклонниками на московской площадке «Плюс Дача» в Парке Горького.
Песни Måneskin попадали в топ прослушивания Spotify в России по итогам лета. О том, как итальянцы стали главной рок-группой 2021 года и как мы до этого докатились, читайте здесь.
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