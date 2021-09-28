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Посольство РФ в Испании раскритиковало социальную рекламу с упоминанием «русских девственниц»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:11

Российское посольство в Испании призвало местную некоммерческую организацию Nueva Vida убрать плакаты, на которых изображено меню ресторана, предлагающее «русских девственниц». В Nueva Vida создали такие баннеры к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.

На баннерах, которые появились испанских регионах, заглавная надпись гласит: «Меню дня. Специальное блюдо: русская девственница и кокаин». Далее в качестве «основных блюд» перечислены женские имена с указанием возраста и ценой в 50 евро.

«Связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок», — заявили в Посольстве РФ в Испании.

РБК сообщает, что организация Nueva Vida и испанский университетский центр CESINA провели среди студентов конкурс по созданию плаката, цель которого — «разоблачить спрос на платный секс и сделать эту реальность видимой». Глава Nueva Vida Хулио Давид Гарсия заявил, что основная идея баннера — «торговли людьми нет без спроса на них», и «без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации».

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