Посольство РФ в Испании раскритиковало социальную рекламу с упоминанием «русских девственниц»

Российское посольство в Испании призвало местную некоммерческую организацию Nueva Vida убрать плакаты, на которых изображено меню ресторана, предлагающее «русских девственниц». В Nueva Vida создали такие баннеры к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.
На баннерах, которые появились испанских регионах, заглавная надпись гласит: «Меню дня. Специальное блюдо: русская девственница и кокаин». Далее в качестве «основных блюд» перечислены женские имена с указанием возраста и ценой в 50 евро.
«Связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок», — заявили в Посольстве РФ в Испании.
РБК сообщает, что организация Nueva Vida и испанский университетский центр CESINA провели среди студентов конкурс по созданию плаката, цель которого — «разоблачить спрос на платный секс и сделать эту реальность видимой». Глава Nueva Vida Хулио Давид Гарсия заявил, что основная идея баннера — «торговли людьми нет без спроса на них», и «без мужчин, потребляющих женские тела, не было бы женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации».