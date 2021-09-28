Посольство РФ в Испании раскритиковало социальную рекламу с упоминанием «русских девственниц»

Российское посольство в Испании призвало местную некоммерческую организацию Nueva Vida убрать плакаты, на которых изображено меню ресторана, предлагающее «русских девственниц». В Nueva Vida создали такие баннеры к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.

На баннерах, которые появились испанских регионах, заглавная надпись гласит: «Меню дня. Специальное блюдо: русская девственница и кокаин». Далее в качестве «основных блюд» перечислены женские имена с указанием возраста и ценой в 50 евро.