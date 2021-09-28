За последние сутки в России зарегистрировали 21 559 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 677 заражений меньше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость снизилась с 3387 до 2541 пациента. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.