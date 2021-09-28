За последние сутки в России зарегистрировали 21 559 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 677 заражений меньше, чем вчера.
В Москве суточная заболеваемость снизилась с 3387 до 2541 пациента. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Башкортостан.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 464 708. Количество умерших за сутки рекордное с начала пандемии — 852, за весь период скончался 205 531 человек. Выздоровели за сутки 13 513 пациентов, за все время — 6 635 485.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 231,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,5 млн), на втором — Индия (33,6 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,6 млн).