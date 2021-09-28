Москва вновь вошла в пятерку лучших городов мира по версии The World’s 100 Best Cities

Москва заняла четвертое место в рейтинге The World’s 100 Best Cities от консалтинговой компании Resonance Consultancy. Об этом говорится на сайте мэра столицы. Первая строчка за Лондоном, вторая за Парижем, на третьей — Нью-Йорк. Замыкает пятерку Дубай.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведении бизнеса. Эксперты оценивают не только экономику и культурную среду, но и насколько сбалансировано развивается город.

«Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Москва заняла первое место в категории «Продукт» благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и числу достопримечательностей. В категории «Место» российская столица на второй строчке из‑за доступности парков и высокого уровня безопасности. В категории «Досуг» она пятая, а по уровню образования населения вошла в топ-3 после Лондона и Петербурга.

«В этом году Москва значительно укрепила свои позиции в группе показателей „Экономическое процветание“, продемонстрировав рост с 64-го до 25-го места. Оценка производилась на основе ряда экономических показателей, включая уровень безработицы и ВРП на душу населения», — отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рейтинг The World’s 100 Best Cities составляется с 2016 года. В прошлом году Москва заняла в нем пятую позицию.