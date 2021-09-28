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«Варила медвежью мочу»: «шаманку» из Калифорнии обвиняют в поджоге леса — он угрожает тысячам домов

Семён Гудошников
Сегодня в 9:10

Жительницу Калифорнии Александру Суверневу, называющую себя шаманкой, обвинили в разжигании лесного пожара, который угрожает тысячам домов. Сама женщина утверждает, что лишь «кипятила медвежью мочу для питья», сообщает New York Post.

Женщина была задержана, ей предъявлены обвинения — вину она не признала. «Шаманке» грозит до 9 лет лишения свободы. Этот пожар — один из 11, бушующих сейчас в Калифорнии. Он уже уничтожил более 40 домов и угрожает еще двум тысячам. Более 2000 местных жителей эвакуированы.

Сувернева рассказала сотрудникам лесного хозяйства, что была в походе, хотела пить и наткнулась на лужу, как ей показалось, медвежьей мочи, и попыталась развести костер, чтобы сварить ее — однако прекратила попытки из‑за сырости вокруг. В конце концов, она оказалась окружена огнем и ей пришлось вызвать на помощь пожарных. Когда женщину попросили вывернуть карманы и продемонстрировать содержимое сумки, там обнаружились баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалка и «пакет с зеленым травянистым содержимым».

Сообщается, что Сувернева уже имела проблемы с законом в связи с поджогами в США и других странах. Ее адвокат сделал заявления, которые указывают на «возможное расстройство психики» или на «что‑то связанное со злоупотреблением наркотиками».

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