Певца Ар Келли признали виновным в сексуальной эксплуатации женщин и детей

Коллегия присяжных в Нью-Йорке признала американского поп-певца Ар Келли виновным в сексуальной эксплуатации женщин и детей. Об этом пишут The New York Times и Би-би-си.

По заключению суда, Ар Келли использовал свой статус суперзвезды для организации схемы сексуального насилия над женщинами и несовершеннолетними в течение двух десятилетий. Обвинителями на процессе выступили 11 человек — девять женщин и двое мужчин, которые описали сексуальное насилие и унижение со стороны поп-звезды.

Всего Ар Келли признали виновными по девяти пунктам обвинения: восьми о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и одному о рэкете, которое обычно выдвигают против организованной преступности. Приговор артисту вынесут 4 мая 2022 года. Остаток жизни он может провести за решеткой.

Одна из женщин рассказала на суде, что Ар Келли держал ее в неволе, накачивал наркотиками и насиловал. После того как она публично обвинила в этом певца, ей пришлось скрываться от него из‑за угроз в свой адрес, говорит обвинительница.

Иногда жертв выбирали из фанаток Келли и соблазняли предложением помочь в их музыкальной карьере после случайных встреч с певцом. Но когда они присоединялись к окружению поп-звезды, их заставляли выполнять строгие правила, которые команда артиста называла «правилами Роба».

Согласно материалам дела, Ар Келли не разрешал своим жертвам есть или пользоваться ванной без его разрешения, он контролировал, какую одежду они носят, заставлял называть их «папа». Адвокат, представляющая интересы потерпевших, сказала, что занимается юриспруденцией 47 лет и видела за это время множество сексуальных преступников, но «мистер Келли — худший».

Процесс над Ар Келли начался 18 августа. Свидетелями по нему выступили 45 человек, которые в течение 20 дней давали показания. Многие из обвинений, прозвучавших в суде, впервые были изложены в документальном фильме «Surviving R. Kelly» 2019 года.

Это не первый случай, когда Ар Келли обвиняют в насилии над несовершеннолетними. В 2002 году он был обвинен в создании детской порнографии. Однако суд в штате Иллинойс полностью оправдал певца в 2008-м.

Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) получил известность в 1990-х годах — в то время он был одним из самых успешных музыкантов в стиле R’nʼB. Наиболее известная композиция певца — «I Believe I Can Fly», написанная им для фильма «Космический Джем». За свое творчество он получил три «Грэмми».