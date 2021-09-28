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Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв будет сотрудничать с Ferrari

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:53

Автопроизводитель Ferrari и владеющая им компания Exor заключили контракт с дизайнерской студией LoveFrom, которую основал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Об этом сообщили на сайте автомобильного бренда.

Соглашение предполагает долгосрочное, многолетнее сотрудничество. Каким именно оно будет, точно неизвестно. Партнерство «объединит легендарную производительность и совершенство Ferrari с непревзойденным опытом и творчеством LoveFrom».

Айв, помимо прочего, войдет в Cовет партнеров Exor. Также в сотрудничестве дизайн-студии и автопроизводителя примет участие Марк Ньюсон — партнер Айва.

«Как владельцы и коллекционеры Ferrari, мы не могли быть более рады коллаборации с этой выдающейся компанией и в частности с командой дизайнеров, умело возглавляемой Флавио Манцони», — прокомментировали Ньюсон и Айв.

Джони Айв работал в Apple с 1992 по 2019 год. Благодаря нему был разработан дизайн iPhone, Macbook, iPhod и Apple Watch. Голос дизайнера звучит в большинстве роликов с анонсами новых продуктов компании.

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