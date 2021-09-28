Slava Marlow рассказал, что неизвестный сообщил о бомбе в школе Новосибирска от его имени

Музыкальный продюсер и рэп-исполнитель Slava Marlow рассказал, что в Новосибирске неизвестный от его имени сообщил о якобы заложенной бомбе. Об этом сообщил The Flow со ссылкой на инстаграм артиста.

Музыкант опубликовал скриншот письма, подписанного его настоящим именем. Оно пришло в школу № 99. В нем рассказывалось о взрывном устройстве, которое якобы оставил в учебном заведении сам Slava Marlow.

«Я Артем Готлиб, хочу сообщить вам о взрывном устройстве в вашей школе. Я заминировал вашу школу, я отправлю вашу школу в воздух, сообщите об этом полиции Новосибирска, до взрыва осталось 1 час и 20 минут. Вам же дорога жизнь учащихся?», — было сказано в письме.

Из‑за этого сообщения школа была эвакуирована, к ее стенам вызвали бригаду медицины катастроф, а к маме Slava Marlow пришли силовики. В итоге полиция не обнаружила никаких взрывных устройств. Тем не менее, правоохранители проводят проверку.