В Германии откроется кинотеатр с самым большим в мире экраном IMAX

В немецком городе Леонберге откроется мультиплекс Traumpalast, в котором будет расположен самый большой в мире экран IMAX. Об этом сообщил Variety.

Ширина экрана составляет 38,16 м — это более чем на десять метров больше, чем у IMAX-экрана в московском мультиплексе «Киномакс-Титан». Высота экрана в Леонберге — 21,03 м, вес — рекордные 227 кг.

В кинозале могут одновременно разместиться 574 человека. Он оснащен цифровой проекционной системой IMAX with laser и улучшенной 12-канальной аудиосистемой с динамическим диапазоном.

Первым фильмом, который покажут в Traumpalast, станет боевик «Не время умирать» о приключениях шпиона Джеймса Бонда. Эта лента — первая в истории франшизы «бондиана», которую сняли на планочные IMAX-камеры 15/70 мм.