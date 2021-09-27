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YouTube запретил публиковать контент, ставящий под сомнение исход выборов

Юлия Онодэра
Вчера в 23:03

YouTube запретил публиковать на своей платформе контент, ставящий под сомнение исход выборов. Такой пункт появился в своде правил сервиса. Внимание на это обратила «Новая газета».

В данный момент запрет распространяется на материалы, касающиеся всех прошедших президентских выборов в США, а также парламентских выборов 2021 года в Германии. «Этот список не является исчерпывающим», — тем не менее отмечено в документе.

В частности, не разрешается распространять утверждения о неполадках в работе машин для подсчета голосов, учете голосов умерших людей, фальшивых бюллетенях и иных фальсификациях, ошибках и сбоях при подсчете голосов.

«Публикация видео, нарушающих перечисленные здесь правила, может быть разрешена, если в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или есть дополнительный контекст. Обратите внимание, что контекст нужно добавлять в аудио- или видеоряд ролика, его название или описание. Кроме того, могут допускаться видео, созданные с целью осудить или оспорить недостоверную информацию», — пояснили в компании.

Также на платформе запрещен контент, вводящий в заблуждение избирателей, содержащий недостоверную информацию о требованиях к кандидатам и призывающий к нарушению демократических процессов. Нельзя публиковать сведения, полученные в результате взлома.

«Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован», — добавили в YouTube.

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