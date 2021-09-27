Суд арестовал на 11 суток бейсджампера, который прыгнул с парашютом с высотки на Ленинском проспекте

Гагаринский суд Москвы назначил бейсджамперу 11 суток ареста за прыжок с крыши 48-этажного здания на Ленинском проспекте. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

«В понедельник Гагаринским районным судом вынесено постановление о признании Ханова Г.С. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — рассказала агентству представитель пресс-службы суда.

23 сентября в сети появился ролик, на котором несколько человек летели с парашютом над Ленинским проспектом. Сообщалось, что они спрыгнули с высотки и приземлились на дорогу.

МВД сообщило, что в прыжках участвовали пять человек. Двум из них также назначили 11 суток ареста за мелкое хулиганство. На данный момент «проводятся мероприятия, направленные на установление остальных участников инцидента».