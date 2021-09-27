Шон Пенн и Брэдли Купер в трейлере фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца»

В сети появился трейлер нового фильма Пола Томаса Андерсона под названием «Лакричная пицца». Премьера картины в ограниченном прокате состоится 26 ноября, а в широкий прокат она выйдет 25 декабря.

Фильм расскажет о подростке, который живет в долине Сан-Фернандо в 1970-х годах и мечтает стать артистом. На пути к славе ему встретится звездный продюсер Джон Питерс, успехом которому обязана Барбара Стрейзанд, и, конечно, первая любовь в лице одноклассницы Аланы.