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Шон Пенн и Брэдли Купер в трейлере фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:58

В сети появился трейлер нового фильма Пола Томаса Андерсона под названием «Лакричная пицца». Премьера картины в ограниченном прокате состоится 26 ноября, а в широкий прокат она выйдет 25 декабря.

Фильм расскажет о подростке, который живет в долине Сан-Фернандо в 1970-х годах и мечтает стать артистом. На пути к славе ему встретится звездный продюсер Джон Питерс, успехом которому обязана Барбара Стрейзанд, и, конечно, первая любовь в лице одноклассницы Аланы.

Роли в ленте исполнят Купер Хоффман (сын Филипа Сеймура Хоффмана сыграет главного героя — Гэри Валентайна), Алана Хаим (Алана), Брэдли Купер (Питерс), а также Шон Пенн, Бен Стиллер, Том Уэйтс, Бен Сефди и другие артисты.

Андерсон сам написал сценарий фильма — для режиссера он станет уже девятым. Музыку для картины сочинил гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, он создавал саундтреки и к другим работам Андерсона, в том числе к «Нефти», «Мастеру» и «Призрачной нити».

Также Гринвуд стал автором музыки к байопику о жизни принцессы Дианы «Спенсер» Пабло Ларраина и драме «Сила собаки» («Власть пса») Джейн Кэмпион.

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