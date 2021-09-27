«Яндекс» станет базовым поисковиком на всех гаджетах, продаваемых в России

«Яндекс» станет базовой поисковой системой, которая по умолчанию будет работать на всех продаваемых в России гаджетах с 1 января 2022 года. Об это стало известно из распоряжения правительства.

На компьютерах в обязательном порядке будут предустановлены приложения «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и Kaspersky Internet Security. Антивирусная программа появится только на устройствах, функционирующих на операционной системе Windows.

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что новые правила не ограничат возможности пользователей для выбора браузера или поисковика. «В числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google будет и „Яндекс“», — пояснили в компании.

«Предустановка „Яндекса“ в качестве поисковой системы позволит выравнять условия использования российских и зарубежных сервисов. Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис», — добавили в Минцифры.