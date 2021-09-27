перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Шон Пенн и Брэдли Купер в трейлере фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» 21:58
Датский художник взял деньги у музея и не стал их возвращать. Он назвал это произведением искусства 21:36
«Яндекс» станет базовым поисковиком на всех гаджетах, продаваемых в России 21:12
В киноцентре «Октябрь» пройдет спецпоказ лауреата Каннского кинофестиваля «Разжимая кулаки» 21:08
Блокировка обзора BadComedian, первый кадр из «The Last of Us» и другие новости дня
20:37 дайджест
Во Франции McDonald’s начал продавать воду из‑под крана. Ее наливают в картонные стаканы 20:32
Netflix представил тизер сериала «Песочный человек» — экранизации комиксов Нила Геймана 19:15
«Pop-up театр» проведет городской перформанс «Любовные письма» с Варварой Шмыковой и Ириной Шихман 19:04
Генпрокуратура признала «Европейскую сеть организаций наблюдения за выборами» нежелательной 18:17
Facebook приостановил работу над проектом Instagram Kids из‑за расследования WSJ 18:12
Посмотрите документалку о шести русскоязычных рэперах, большинство из которых вы еще не знаете 17:54
lukechesser/Unsplash
СМИ: в новых часах от Apple нашли модуль для передачи данных 17:45
YouTube разблокировал обзор BadComedian на «Чернобыль» Козловского Обновлено в 17:23
Бюро Захи Хадид проведет реконструкцию вокзала в Вильнюсе. Через пути перекинут 150-метровый мост 17:01
Москвичи, испортившие 800 прокатных электросамокатов, выплатили владельцам миллион рублей 16:59
Сын Тома Йорка Ноа выпустил первый трек под своим именем 16:32
В кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Брюно Дюмона «Суперзвезда» 16:12
Republic of Korea/Flickr
Президент Южной Кореи предложил запретить употребление в пищу мяса собак 15:47
Хазаны выращивают грибы в монастыре в трейлере финального сезона «Семейного бизнеса» от Netflix 15:21
Музыкант Никита Забелин создал трек в поддержку проекта Greenpeace по переходу на зеленую энергию 15:11
Отключить рекламу

Во Франции McDonald’s начал продавать воду из‑под крана. Ее наливают в картонные стаканы

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:32

Во Франции сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отказалась от бутилированной воды и начала продавать воду в картонных стаканчиках. Ее наливают прямо из‑под крана. Об этом сообщил Le Figaro.

Воду можно купить по цене 1,7 евро за 250 мл или 2,3 евро за 500 мл. Ранее в ресторанах продавали минеральную воду Evian и Badoit компании Danone в пластиковых бутылках, но ради заботы об экологии от таких позицию в меню отказались еще весной 2021 года.

Франция стала первой страной, где сеть McDonald’s прибегла к такой мере. В компании считают, что это позволит сократить количество пластиковых отходов на тысячи тонн. Что при этом вынудило рестораны перейти на фильтрованную водопроводную воду, неизвестно.

Заммэра Парижа отметил, что стоимость водопроводной воды во французской столице составляет 0,003 евро за литр, в то время как стоимость воды в McDonald’s — 7 евро за литр. «Расчеты не радуют», — прокомментировал чиновник.

В сети заявили, что «очищенная на 99,99%» вода требует инвестиций — ими и обусловлена ее стоимость. В McDonald’s подчеркнули, что качество этой воды не отличается от той, которую повара используют в ресторанах.

По информации McDonald’s, 90% клиентов довольны новой водой. Такие результаты были получены при опросе посетителей. Кроме того, компания по-прежнему предлагает в меню газированную и минеральную воду.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
McDonald's
Le Figaro
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить