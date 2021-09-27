СМИ: в новых часах от Apple нашли модуль для передачи данных

Специалисты обнаружили неизвестный модуль в часах Apple Watch 7. Он может передавать данные, пишет MacRumors со ссылкой на спецификации устройств, поданные Apple в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

В документе описывается беспроводной модуль, который может отправлять данные на частоте 60,5 гигагерца. Датчик активируется автоматически — когда часы устанавливаются на беспроводную док-станцию с таким же модулем и частотой.

Функция работает только для внутреннего пользования, сообщается в тексте. Специалисты предположили, что найденный ими секретный датчик нужен для удаленной диагностики Apple Watch. Это может быть полезно для сотрудников в магазинах и сервисных центрах Apple.

MacRumors отмечает, что такой модуль может передавать довольно большие объемы информации. В будущих продуктах он может стать единственным подобным интерфейсом для беспроводной передачи данных.

Новые Apple Watch 7 компания представила в ходе традиционной презентации 14 сентября. У часов седьмого поколения экран стал на 20% больше, рамка — тоньше, а зарядка — чуть быстрее. Стоимость устройства начинается с 399 долларов, российские цены пока неизвестны.