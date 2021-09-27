перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix представил тизер сериала «Песочный человек» — экранизации комиксов Нила Геймана 19:15
«Pop-up театр» проведет городской перформанс «Любовные письма» с Варварой Шмыковой и Ириной Шихман 19:04
Генпрокуратура признала «Европейскую сеть организаций наблюдения за выборами» нежелательной 18:17
Facebook приостановил работу над проектом Instagram Kids из‑за расследования WSJ 18:12
Посмотрите документалку о шести русскоязычных рэперах, большинство из которых вы еще не знаете 17:54
lukechesser/Unsplash
СМИ: в новых часах от Apple нашли модуль для передачи данных 17:45
YouTube разблокировал обзор BadComedian на «Чернобыль» Козловского Обновлено в 17:23
Бюро Захи Хадид проведет реконструкцию вокзала в Вильнюсе. Через пути перекинут 150-метровый мост 17:01
Москвичи, испортившие 800 прокатных электросамокатов, выплатили владельцам миллион рублей 16:59
Сын Тома Йорка Ноа выпустил первый трек под своим именем 16:32
В кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Брюно Дюмона «Суперзвезда» 16:12
Republic of Korea/Flickr
Президент Южной Кореи предложил запретить употребление в пищу мяса собак 15:47
Хазаны выращивают грибы в монастыре в трейлере финального сезона «Семейного бизнеса» от Netflix 15:21
Музыкант Никита Забелин создал трек в поддержку проекта Greenpeace по переходу на зеленую энергию 15:11
Документалист Луи Теру снимет фильм о новой волне американского хип-хопа 14:53
Григорий Явлинский госпитализирован из‑за проблем с сердцем 14:18
Dmitry Rozhkov/Wikimedia Commons
Александр Ширвиндт покинет должность худрука Театра сатиры 14:02
Научно-популярный фестиваль Geek Picnic пройдет 2 октября в Москве 13:39
Пандемия вызвала максимальное сокращение продолжительности жизни со времен Второй мировой 12:50
Появился первый кадр из сериала «The Last of Us», пилотную серию которого снял Кантемир Балагов 12:20
Отключить рекламу

СМИ: в новых часах от Apple нашли модуль для передачи данных

Виктория Шанина
Сегодня в 17:45

Специалисты обнаружили неизвестный модуль в часах Apple Watch 7. Он может передавать данные, пишет MacRumors со ссылкой на спецификации устройств, поданные Apple в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

В документе описывается беспроводной модуль, который может отправлять данные на частоте 60,5 гигагерца. Датчик активируется автоматически — когда часы устанавливаются на беспроводную док-станцию с таким же модулем и частотой.

Функция работает только для внутреннего пользования, сообщается в тексте. Специалисты предположили, что найденный ими секретный датчик нужен для удаленной диагностики Apple Watch. Это может быть полезно для сотрудников в магазинах и сервисных центрах Apple.

MacRumors отмечает, что такой модуль может передавать довольно большие объемы информации. В будущих продуктах он может стать единственным подобным интерфейсом для беспроводной передачи данных.

Новые Apple Watch 7 компания представила в ходе традиционной презентации 14 сентября. У часов седьмого поколения экран стал на 20% больше, рамка — тоньше, а зарядка — чуть быстрее. Стоимость устройства начинается с 399 долларов, российские цены пока неизвестны.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить