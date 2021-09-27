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Бюро Захи Хадид проведет реконструкцию вокзала в Вильнюсе. Через пути перекинут 46-метровый мост

Семён Гудошников
Сегодня в 17:01

Проект бюро Zaha Hadid Architects выиграл в конкурсе на реконструкцию Вильнюсского вокзала и его окрестностей. Об этом пишет ArchDaily.

Проект архитекторов получил название «Green Connect». Он предполагает создание современного транспортного узла с общественными пространствами, окруженного зелеными зонами.

Через железнодорожные пути проложат новый 46-метровый мост, который соединит район Науйининкай с центром и Старым городом Вильнюса. По задумке это превратит «существующую железнодорожную инфраструктуру из барьера, разделяющего город, в соединительный узел».

© Negativ/ArcDaily
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© Frontop/ArchDaily
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© Frontop/ArchDaily
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При благоустройстве прилегающей территории приоритет отдадут пешеходам и велосипедистам. Автостоянку на привокзальной площади уберут под землю, а рядом разобьют парк площадью 4 тыс. квадратных метров и высадят 300 новых деревьев.

Первоначально здание вильнюсского железнодорожного вокзала построили в 1862 году, но во время Второй мировой оно сильно пострадало, и в 1950 году его возвели заново. Вокзал служит транспортным узлом для национальных и местных перевозок, новая линия Rail Baltic также соединяется с железнодорожной сетью Европы.

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