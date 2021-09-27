Бюро Захи Хадид проведет реконструкцию вокзала в Вильнюсе. Через пути перекинут 46-метровый мост

Проект бюро Zaha Hadid Architects выиграл в конкурсе на реконструкцию Вильнюсского вокзала и его окрестностей. Об этом пишет ArchDaily.

Проект архитекторов получил название «Green Connect». Он предполагает создание современного транспортного узла с общественными пространствами, окруженного зелеными зонами.

Через железнодорожные пути проложат новый 46-метровый мост, который соединит район Науйининкай с центром и Старым городом Вильнюса. По задумке это превратит «существующую железнодорожную инфраструктуру из барьера, разделяющего город, в соединительный узел».