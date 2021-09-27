В кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Брюно Дюмона «Суперзвезда»

«Новый фильм автора „Малыша Кенкена“ Дюмона — острая политическая сатира на тему всевластия телевидения и создаваемой им „виртуальной реальности“ во времена, когда „худшее — это лучшее“, как уверяет ассистентка главной героини. Но не только: это еще и убедительный психологический портрет современной неглупой молодой женщины из определенных кругов. И, конечно, политическая аллегория — не может же героиню звать Франс просто так. Франция и Франс очаровательны, богаты, в меру лицемерны, в чем‑то легкомысленны, но в чем‑то и вполне серьезны, не лишены ни сочувствия к страждущим, ни желания воспользоваться ими в свою пользу»

Стас Тыркин, программный директор кинотеатра «Художественный»