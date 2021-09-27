В кинотеатре «Художественный» пройдет премьера фильма Брюно Дюмона «Суперзвезда»

6 октября в Большом зале кинотеатра «Художественный» состоится премьерный показ комедийной драмы «Суперзвезда» французского режиссера Брюно Дюмона. Об этом «Афише Daily» рассказали представители события.
Картина Дюмона — это сатира на мир глянца и телеиндустрии. По сюжету амбициозная журналистка Франс де Мер ездит во все горячие точки, дерзко общается с президентом на пресс-конференциях и блистает на светских вечеринках. Неожиданный поворот судьбы заставляет Франс бросить работу и отправиться в швейцарский спа.
Главную роль исполнила Леа Сейду, сыгравшая девушку Джеймса Бонда Мадлен Суонн в «007: Спектр» и «Не время умирать». Также в ролях: Бланш Гарден («Короче»), Бенжамин Биолэй («Водоворот»), Эмануэле Ариоли («The Woman at the Window»), Юлиана Келер («Бункер») и другие.
Впервые лента была представлена на Каннском кинофестивале 2021-го. В «Художественном» ее представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Начало — 6 октября в 19.00, билеты можно купить по ссылке.