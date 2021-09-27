Хазаны выращивают грибы в монастыре в трейлере финального сезона «Семейного бизнеса» от Netflix

Netflix выпустил трейлер третьего сезона комедийного сериала о наркокартелях Франции «Семейный бизнес». Создатели обещают еще более сумасшедшие шутки и неожиданные повороты сюжета в продолжении проекта.
Несостоявшийся предприниматель Иосиф Хазан узнает, что во Франции планируют легализовать каннабис. Он подключает всю свою семью и друзей, чтобы переделать мясную лавку своего отца в первое кафе с марихуаной в стране. Дела идут успешно, но конкуренция в этом бизнесе оказывается опаснее, чем им представлялось.
В финальном сезоне семью Хазан похищает Пенелопа Кавиллан, и герои попадают в руки крупного картеля. Теперь их держат в глубоко изолированном монастыре, где Иосиф со своими родственниками начинает выращивать «магические» грибы и называет их FalafeLSD (от слова «фалафель»).
Главные роли по-прежнему играют Джонатан Коэн, Жерар Дармон, Жюлия Пьятон, Лилиана Ровер и Оливье Розенберг. Режиссер — Игорь Готсман, оператор — Жюльен Ру. Премьера состоится на стриминговой платформе 8 октября.