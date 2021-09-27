Хазаны выращивают грибы в монастыре в трейлере финального сезона «Семейного бизнеса» от Netflix

Netflix выпустил трейлер третьего сезона комедийного сериала о наркокартелях Франции «Семейный бизнес». Создатели обещают еще более сумасшедшие шутки и неожиданные повороты сюжета в продолжении проекта.

Несостоявшийся предприниматель Иосиф Хазан узнает, что во Франции планируют легализовать каннабис. Он подключает всю свою семью и друзей, чтобы переделать мясную лавку своего отца в первое кафе с марихуаной в стране. Дела идут успешно, но конкуренция в этом бизнесе оказывается опаснее, чем им представлялось.