Документалист Луи Теру снимет фильм о новой волне американского хип-хопа

Американо-британский режиссер-документалист Луи Теру снимет фильм о новой волне американской хип-хоп музыки. Лента получит название «Forbidden America» («Запрещенная Америка»), сообщает Dazed.

Акцент в ней будет сделан на исполнителях из южных штатов. Это, например, Трэвис Скотт, Gucci Mane, Migos и Lil Yachty, однако кто именно примет участие в картине, пока не сообщается.

Фильм станет частью трилогии, которая «исследует влияние интернета и социальных сетей на самые противоречивые явления американской индустрии развлечений». Теру будет изучать, как новое поколение рэп-исполнителей преподносит себя и выстраивает взаимодействие с фанатами в онлайне. Две другие серии будут посвящены индустрии порно и ультраправым группировкам.

«Мир сильно изменился за последние несколько лет, особенно в разрезе социальных сетей. Новый документальный цикл расскажет, как эти перемены повлияли на тех американцев, которые так или иначе связаны с опасной, экстремальной или морально неоднозначной деятельностью», — говорит Теру.

Фильмы будут доступны на BBC Two и сервисе iPlayer. Би-би-си регулярно публикует свои документальные ленты в открытом доступе на YouTube, в том числе и на русском языке. Ждет ли такая участь и трилогию Теру, пока неясно.