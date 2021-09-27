Григорий Явлинский госпитализирован из‑за проблем с сердцем

Основатель партии «Яблоко» и глава ее федерального политкомитета Григорий Явлинский госпитализирован в московскую больницу из‑за проблем с сердцем. Об это пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

Там отметили, что политик чувствует себя удовлетворительно. «Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей», — заявили в партии.

По информации Mash, в ночь на воскресенье Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. В больнице ему диагностировали нарушение сердечного ритма, утверждает телеграм-канал.

В 2012 году Явлинского госпитализировали со стенокардией. Тогда сообщалось, что лидер «Яблока» неоднократно обращался ко врачам из‑за проблем с сердцем и перенес серьезный сердечный приступ.