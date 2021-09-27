В YouTube сказали, что будут решать проблемы с властями РФ, чтобы сервис продолжал работать в стране

При возникновении проблем с правительством России, руководство YouTube сделает «все возможное», чтобы сервис продолжил работу в стране. Об этом сообщила гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV.

«Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями, — сказала она. — И если дойдет до проблем с правительством, мы сделаем все возможное, чтобы их разрешить».

Отвечая на вопрос об удалении отдельных роликов по требованию российских властей, Воджицки заявила, что YouTube считает свободу слова одной из главных ценностей, но когда компания работает с правительствами «нужно учитывать множество аспектов, будь то местные законы или то, что происходит на местах».

По словам гендиректора YouTube, при получении запросов от правительств рассматриваются все обстоятельства, связанные с ними. Не всегда эти запросы имеет смысл выполнять, но в некоторых случаях компания будет это делать, отметила она.

18 сентября, во время выборов разных уровней в России, YouTube заблокировал несколько роликов команды Алексея Навального с материалами «Умного голосования». Он сделал это по требованию Роскомнадзора, который в свою очередь ссылался на предписание Генпрокуратуры. Надзорное ведомство постановило ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК*.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.