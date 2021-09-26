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Больше половины жителей Швейцарии проголосовали за разрешение гей-браков

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:05

В Швейцарии прошел референдум по внесению в конституции страны поправки, разрешающей однополые браки. 64% жителей проголосовали за разрешение гей-браков, передает Financial Times.

«Если вы любите друг друга и хотите пожениться, то вам должно быть позволено, независимо от того, в какой комбинации», — заявила на пресс-конференции по итогам референдума федеральный министр юстиции Карин Келлер-Саттер.

Также швейцарцы поддержали право на усыновление для однополых пар, а также право лесбийским парам заводить детей с помощью донорской спермы.

Издание отмечает, что реформу поддержало большинство во всех 26 кантонах страны и даже в консервативных Швице, Аппенцелль-Иннерродене и Тичино.

Вопрос пришлось вынести на референдум после того, как парламент Швейцарии проголосовал за разрешение однополых браков, но у такого решения появились противники.

В 2005 году 58% швейцарцев проголосовали за введение «гражданского партнерства» для однополых пар — статуса, наделяющего гей-пары наследственными и налоговыми льготами наравне с гетеросексуалами.

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