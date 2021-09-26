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Дейв Баутиста приютил щенка, над которым издевались, и пообещал заплатить тому, кто выдаст обидчика

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:31

Дейв Баутиста приютил трехмесячного щенка, которого заметил в объявлениях в сети. В описании было написано, что собаку по кличке Сейдж нашли «поедающей мусор» и с многочисленными травмами.

История берет начало в середине сентября, ее актер рассказал в своем инстаграме. Щенок Сейдж перенес операцию по удалению металлической цепи, которая впилась ему в шею, и вылечился от проблем с кожей и когтями в организации по защите животных во Флориде. Сейдж стойко перенес процедуры и продолжал вилять хвостом во время осмотра.

За информацию, раскрывающую личность обидчика Сейджа, Баутиста готов лично вручить 5 тыс. долларов. Еще 1500 долларов готова заплатить организация Humane Society. Звезда «Стражей Галактики» надеется, что с этими сведениями полиция быстрее разыщет «того больного куска дерьма».

Спустя неделю Баутиста записал ролик, в котором показал, что с щенком все порядке. Актер добавил, что виновного в жестокости найти пока так и не удалось, зато актер Микки Рурк пообещал добавить от себя тысячу долларов, а юридическая фирма из Тампа-Бэй — заплатить еще 5 тысяч.

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