Дейв Баутиста приютил щенка, над которым издевались, и пообещал заплатить тому, кто выдаст обидчика

Дейв Баутиста приютил трехмесячного щенка, которого заметил в объявлениях в сети. В описании было написано, что собаку по кличке Сейдж нашли «поедающей мусор» и с многочисленными травмами.

История берет начало в середине сентября, ее актер рассказал в своем инстаграме. Щенок Сейдж перенес операцию по удалению металлической цепи, которая впилась ему в шею, и вылечился от проблем с кожей и когтями в организации по защите животных во Флориде. Сейдж стойко перенес процедуры и продолжал вилять хвостом во время осмотра.