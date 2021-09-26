Глава Чечни Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав наибольшее число голосов на выборах глав регионов. Об этом передает телеканал «Грозный», ссылаясь на сообщение международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

Кадыров набрал 99,7% голосов избирателей на выборах главы республики. Явка на выборах в Чечне составила 94,42% — самая высокая среди других субъектов России.

«У нас, в республике „Единая Россия“ получила 96%, КПРФ — 0,75%, а ЛДПР — вообще мизер. Поэтому это большой результат, который мы вместе все проделали за эти годы работы», — усмехнулся Кадыров, рассказывая Владимиру Путину о результатах выборов в Госдуму в республике.

Президент отметил, что на первый взгляд такие показатели «могут показаться нереалистичными», пока не посмотреть на состояние дел в Чечне до руководства Кадырова.