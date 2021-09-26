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Жители села в Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи 13:43
hermann_spielwaren_coburg/Instagram
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Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года 12:44
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Дайджест

Фейковая автограф-сессия с Пелевиным, победители «Кинотавра» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:37

Павел Дуров заявил, что Telegram был вынужден удалить ботов, связанных с предвыборной агитацией, чтобы не поставить под угрозу работу самого мессенджера. По его словам, действия приложения зависели от политики и решений Apple и Google.

За последние сутки в России выявили 22 498 случаев коронавируса. Больше всего заражений в Москве, Петербурге, Подмосковье и Самарской области.

В американском штате Монтана поезд национальной компании Amtrak сошел с рельсов. СМИ сообщают о трех погибших и более 50 пострадавших.

«При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял», — писали жители села в Башкирии про новую вышку сотовой связи. Они были недовольны, что башню поставили без их разрешения, поэтому трактором снесли ее.

Главред Esquire Сергей Минаев рассказал, что встреча Виктора Пелевина с поклонниками, о которой писали СМИ, оказалась фейком. Автограф-сессию разыграли для нового выпуска журнала про фейки, а в образе писателя предстал актер Юрий Борисов.

В апреле 2022 года IKEA перестанет продавать акулу Blahaj. Пользователи твиттера остались недовольны решением компании.

Производитель игрушек Hermann-Spielwaren выпустил лимитированную коллекцию плюшевых медведей в образе Ангелы Меркель. Так компания отдает дань уважения канцлеру Германии, которая покидает пост после 16 лет службы.

В возрасте 72 лет скончался основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Музыкант умер у себя дома в окружении семьи. Он страдал рассеянным склерозом, плохо передвигался, но все равно продолжал выступать на сцене.

Австралийский велосипедист с помощью GPS-трекера нарисовал на карте города Аделаида обложку альбома «Nevermind». Поездку длиной в 150 километров он посвятил 30-летней годовщине культового альбома.

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Николая Хомерики «Море волнуется раз». Лучшей актрисой стала Ольга Бодрова, лучшим актером — Павел Деревянко.

В сети появился трейлер второго сезона «Ведьмака» с Весемиром и подросшей Цири. Вместе с тем создатели официально продлили проект на третий сезон, анонсировали выход анимационного фильма и детского сериала.

Netflix показал отрывок из документалки «Jeen-Yuhs» про Канье Уэста и Мос Дефа, в котором рэперы зачитывают текст трека «Two Words». Стриминг также раскрыл некоторые подробности фильма «Энола Холмс-2» с Милли Бобби Браун в главной роли.

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