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Американские ученые: фильмы ужасов помогают бороться с тревожным расстройством

Виктория Шанина
Сегодня в 16:40

Психологи из Чикагского университета выяснили, что просмотр хорроров помогает справляться с тревожным расстройством. Фильмы и сериалы в жанре ужасов могут избавить от страха и волнения, пишет CNET.

Дело в том, что для некоторых людей хорроры становятся эмоциональной разрядкой. Зрители сталкиваются с чем‑то пугающим, от чего хотят убежать или спрятаться, а затем опасность уходит и они расслабляются. Так организм приходит в норму, считает доктор Колтан Скривнер.

Люди с тревожным расстройством могут воспринять как угрозу даже повседневные события. Из‑за этого они не могут успокоиться и чувствуют себя обреченными. Фильмы ужасов помогают отвлечься от внешних раздражителей, так как чувство страха и последующего расслабления проходят в безопасной обстановке.

«Мои исследования показывают, что в среднем люди с тревогой чаще становятся фанатами ужасов», — заявил Скривнер.

В 2020 году психологи Чикагского университета пришли к выводу, что хорроры также помогают легче справляться с пандемией. Поклонники этого жанра сталкивались с подобными сюжетами в кино и невольно примеряли на себя сценарии. Люди мысленно репетировали возможные действия в таких ситуациях, поэтому спокойнее восприняли резкие перемены.

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