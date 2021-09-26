Посмотрите первый тизер документалки про Канье Уэста и Мос Дефа от Netflix

В ролике показаны архивные кадры, на которых исполнители зачитывают строки из трека «Two Words». Сингл вошел в альбом Уэста «The College Dropout» 2004 года.

Netflix выпустил первый тизер документального фильма «Jeen-Yuhs». Картина расскажет о жизни и карьере рэперов Канье Уэста и Мос Дефа.

Картина охватит 20-летний период карьеры музыкантов. В том числе, расскажут, как Канье Уэст прокладывал свой путь от певца к бизнесмену и всемирно известному бренду. Вероятно, в картине будут затронуты неудачная попытка рэпера баллотироваться в президенты в 2020 году и смерть его матери Донды Уэст.

Название «Jeen-Yuhs» происходит от английского слова «genius» («гений»). Netflix описывает картину как «интимный и откровенный портрет переживаний Канье».

Документалку о закулисье западной сцены снимают Кларенс «Куди» Симмонс и Чике Оза. В 2004 году Куди и Чике работали с Уэстом над клипами к трекам «Jesus Walks (Version 3)» и «Through the Wire.»