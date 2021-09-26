Netflix раскрыл новые подробности сиквела «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом

По информации издания, в новой картине произойдет воссоединения Энолы с Виконтом — бежавшим из дома наследником богатого дома Тьюксбери. Вероятно, персонаж раскроется как потенциальный возлюбленный главной героини.

Стрим-сервис Netflix рассказал подробности продолжения «Энолы Холмс» и заявил о возможности появления еще множества сиквелов. История по-прежнему будет основываться на книгах Нэнси Спрингер, пишет Collider.

Энолу Холмс вновь сыграет Милли Бобби Браун, Виконта Тьюксбери — Луис Партридж, а Шерлока Холмса — Генри Кавилл. Как и в оригинальной картине, сценаристом станет Джек Торн, а в роли режиссера выступит Гарри Брэдбир.

Первый фильм был основан на книге «Энола Холмс и маркиз в мышеловке» Нэнси Спрингер из цикла «Тайны Энолы Холмс». Вероятно, продолжение будет следовать за историей второго романа «Энола Холмс и секрет серой печати». Всего в серии шесть книг, поэтому новая часть может объединить сразу несколько историй или стать основой для большего количества потенциальных сиквелов.

«Да, есть еще одна история, которую нужно рассказать. История еще не закончена. Она [Энола] не взрослая, вывода нет. Я думаю, что она всегда будет тем, кто постоянно развивается. Нам с Гарри понравилось работать вместе, так что это должно случиться», говорила Милли Бобби Браун в интервью Deadline.

Производство «Энолы Холмс 2» начнется осенью 2021 года. Дата выхода пока неизвестна.