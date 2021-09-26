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Австралийский велосипедист нарисовал на карте обложку альбома «Nevermind», проехав 150 километров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:46

45-летний австралийский велосипедист Питер Стоукс с помощью GPS-трекера нарисовал на карте города Аделаида обложку альбома «Nevermind» группы Nirvana. Поездку длиной в 150 километров он посвятил 30-летней годовщине культового альбома, передает The Guardian.

Заезд на односкоростном велосипеде занял у Стоукса примерно восемь часов с остановками в пекарнях. Маршрут велосипедиста вырисовывался в приложении для отслеживания активности спортсменов Strava. В конечном итоге у австралийца получилось изображение голого мальчика и банкноты, как на обложке «Nevermind».

© Wikipedia

«Когда вышел этот альбом, я учился в средней школе — мне было около 14 лет, и именно в это время формируется любовь к музыке», — сказал Стоукс.

Стоукс увлекается вырисовыванием контуров на городской карте. В честь 250-летия Бетховена он рисовал композитора, а также делал динозавров, драконов и лисиц.

В августе Спенсер Элден, младенец с обложки альбома, подал в суд на оставшихся в живых участников группы Nirvana, наследников Курта Кобейна и людей, занимавшихся дизайном пластинки. Он обвинил их в нарушении федеральных законов о детской порнографии.

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