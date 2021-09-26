В Германии выпустили коллекцию плюшевых медведей в образе Ангелы Меркель

Тираж медвежат составил всего 500 штук. Каждый из них получил прическу как у канцлера, ожерелье из бусин в цветах немецкого флага и ярко-красный пиджак. Лапы сложены в фирменный жест Ангелы Меркель, который получил в народе название Ромб Меркель или «треугольник власти».

Немецкий производитель игрушек Hermann-Spielwaren выпустила лимитированную коллекцию плюшевых медведей в образе Ангелы Меркель. Это прощальный подарок от компании в честь ухода канцлера Германии на пенсию, пишет The Washington Post .

По словам владельца компании Мартина Херманна, медведи сделаны из мохера в традиционном стиле компании. Бизнесмен отметил, что он большой поклонник Меркель и высоко оценивает ее деятельность за все время работы канцлером.

«Она проделала огромную работу здесь, в Германии, со всеми кризисами, которые у нас были — и финансовым кризисом 2008 года, и пандемией, которая у нас есть сейчас, и проблемами с водой», — сказал Херманн, имея в виду наводнения, которые начались в Германии этим летом.

Медведи уже вызвали большой ажиотаж, в том числе, среди коллекционеров из разных стран. Часть игрушек отправили в магазины в американские Кливленд и Ричмонд. Цена одного плюшевого медвежонка составляет 221 доллар (около 16 тысяч рублей).

26 сентября в Германии проходит голосование в Бундестаг, после чего избранные депутаты выберут нового федерального канцлера. Впервые за 16 лет Меркель заявила, что не будет претендовать на этот пост.