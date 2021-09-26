Жители села в Башкирии трактором снесли вышку сотовой связи

Жители села Ташбулатово Абзелиловского района в Башкортостане снесли вышку сотовой связи. ИА «Башинформ» пишет, что часть жителей сетовала на несогласованную установку сооружения, а другие опасались за свое здоровье.

Ранее в соцсетях появились посты со словами «самовольство» и «кто знает, что это?». Местные жители не понимали, зачем нужны вышки «на каждом километре».

«При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?», — писали пользователи в комментариях.

По информации телеграм-канала «Выпускайте Кракена!», для сноса металлической конструкции жители наняли трактор и повалили ее на землю.

Вышку на арендованном участке установил «Теле2». В пресс-службе оператора сообщили РБК, что башня обеспечивала стандартом связи 2G и 4G около полутора тысяч человек. В компании также заявили, что у них есть все необходимые документы.

МВД Башкирии начало проверку. По предварительным данным полиции, вышка связи упала сама по техническим причинам.