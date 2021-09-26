Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года

На 73-м году жизни умер основатель британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер. Об этом в твиттере сообщила независимая звукозаписывающая компания Barrel and Squidger, работавшая с музыкантом.

Журналист Крейг Беннетт, близкий друг Ланкастера, написал в фейсбуке, что артист скончался у себя дома в Сиднее в окружении родных. Алан страдал рассеянным склерозом, который сопровождается проблемами со зрением, контролем мышц, чувством равновесия и разнообразными проблемами с психикой.

По словам Беннетта, музыкант упорно боролся с болезнью и продолжал выступать на сцене, несмотря на то, что ему было трудно передвигаться самостоятельно.

Алан Ланкастер был басистом и вокалистом Status Quo, созданной в 1962 году. На счету группы более 30 альбомов, а общий тираж всех пластинок — выше 118 миллионов. Коллектив продолжает давать концерты по всему миру, но Ланкастер вышел из него еще в 1985 году после переезда в Австралию. В 2013–2014 годах он вернулся, чтобы принять участие в концертном туре оригинального состава Status Quo.

В декабре 2016 года ушел из жизни гитарист Status Quo Рик Парфитт.