«Море волнуется раз», «Общага» и Ольга Бодрова: победители кинофестиваля «Кинотавр»

Организаторы «Кинотавра» опубликовали список лауреатов 2021 года. 32-й кинофестиваль завершился в Сочи 25 сентября. Драма Николая Хомерики «Море волнуется раз» получила главный приз фестиваля. Картина рассказывает о молодой паре, которая переезжает в дом в лесу и наслаждается счастливыми моментами, но их идиллию нарушают ночные кошмары девушки.

Главную роль в фильме Хомерики сыграла Ольга Бодрова. Она получила приз «Кинотавра» за «Лучшую женскую роль». Награды «За лучшую мужскую роль» удостоился Павел Деревянко (Витя, «Подельники» Евгения Григорьева). Лучшим режиссером стал Владимир Мункуев, снявший драму о семье из Якутской области XIX века «Нуучча». Победителем в номинации «Лучший дебют» стал постановщик «Общаги» Роман Васьянов.

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