В России выявили 22 498 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 22 498 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 457 заражений больше, чем вчера.

В Москве по-прежнему выявлено больше всего случаев, суточная заболеваемость увеличилась с 3211 до 3275 пациентов. Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области и Пермский край.