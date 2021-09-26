В России выявили 22 498 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 22 498 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 457 заражений больше, чем вчера.
В Москве по-прежнему выявлено больше всего случаев, суточная заболеваемость увеличилась с 3211 до 3275 пациентов. Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области и Пермский край.
Общее число выявленных заражений в стране увеличилось до 7 420 913. Количество умерших за сутки — 805, за весь период скончалось 203 900 человек. Выздоровели за сутки 13 671 пациентов, за все время — 6 604 604.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 230,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,3 млн), на втором — Индия (33,6 млн), на третьем — Бразилия (21,3 млн), на четвертом — Великобритания (7,6 млн).