В США поезд сошел с рельсов. По данным СМИ, пострадали более 50 человек

В американском штате Монтана восемь вагонов поезда Empire Builder сошли с рельсов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на национальную железнодорожную компанию Amtrak.

Авария произошла около 16.00 по местному времени недалеко от города Джоплин. В поезде находилось порядка 147 пассажиров и 13 членов состава.