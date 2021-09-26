перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер. Ему было 72 года 12:44
«Море волнуется раз», «Общага» и Ольга Бодрова: победители кинофестиваля «Кинотавр» 12:04
В России выявили 22 498 новых случаев COVID-19 11:48
В США поезд сошел с рельсов. По данным СМИ, пострадали более 50 человек 11:07
Войны, магия и предназначение в трейлере второго сезона «Ведьмака» 10:06
«Это как пожертвовать королевой ради пешки»: Дуров объяснил блокировку контента о выборах в Telegram 9:14
Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к бондиане «Не время умирать» Вчера в 20:40
Вышел новый тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» Вчера в 20:03
Путин выступил за госзаказ в СМИ. Он считает, это лучше отражает реальное положение дел в стране Вчера в 19:14
Закусочная Эминема в Детройте, Fall Guys в Книге рекордов Гиннесса и другие новости дня
Вчера в 18:38 дайджест
РПЦ выступила против маткапитала для семей с суррогатными детьми Вчера в 18:03
Джим Джармуш выпустил книгу с коллажами Вчера в 17:16
Эминем откроет в Детройте закусочную Mom’s Spaghetti. Ее название — отсылка к песне «Lose yourself» Вчера в 16:40
В Австралии военный самолет во время репетиции авиашоу пролетел рядом с небоскребами Вчера в 15:28
Red Hot Chili Peppers анонсировали мировой тур в пародийном выпуске новостей Вчера в 15:27
Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за 70 тыс. долларов Вчера в 14:38
Marvel подала в суд на наследников авторов комиксов, чтобы лишить их прав на персонажей «Мстителей» Вчера в 13:56
Режиссер трилогии о Человеке-пауке снимет триллер с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях Вчера в 13:28
Fall Guys вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая скачиваемая игра в PS Plus Вчера в 12:41
Минтранс предложил установить в такси приборы контроля за сонливостью водителей Вчера в 12:12
Отключить рекламу

В США поезд сошел с рельсов. По данным СМИ, пострадали более 50 человек

Виктория Шанина
Сегодня в 11:07

В американском штате Монтана восемь вагонов поезда Empire Builder сошли с рельсов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на национальную железнодорожную компанию Amtrak.

Авария произошла около 16.00 по местному времени недалеко от города Джоплин. В поезде находилось порядка 147 пассажиров и 13 членов состава.

«Срочные новости: „намного более“ 50 человек были ранены, и неизвестное число погибло в результате крушения поезда компании Amtrak в Монтане, сообщил представитель службы экстренной помощи»

Координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел заявила, что пострадали «намного более» 50 человек. Телеканал CBS со ссылкой на полицию округа Либерти сообщает о трех погибших.

«Amtrak работает с местными властями над транспортировкой раненых пассажиров и безопасной эвакуацией всех остальных пассажиров», — говорится в заявлении компании.

По словам Фрикел, на месте происшествия работают спасатели из шести округов, раненых принимают пять больниц. Координатор также отметила, что около поезда стояло несколько медицинских вертолетов.

«Моя свекровь поделилась со мной этими фотографиями — поезд Empire Builder @Amtrak, в котором они находились, сошел с рельсов недалеко от Гавра, штат Монтана»
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
New York Times
CBS
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить