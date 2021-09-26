В США поезд сошел с рельсов. По данным СМИ, пострадали более 50 человек

В американском штате Монтана восемь вагонов поезда Empire Builder сошли с рельсов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на национальную железнодорожную компанию Amtrak.
Авария произошла около 16.00 по местному времени недалеко от города Джоплин. В поезде находилось порядка 147 пассажиров и 13 членов состава.
Координатор чрезвычайных служб округа Хилл Аманда Фрикел заявила, что пострадали «намного более» 50 человек. Телеканал CBS со ссылкой на полицию округа Либерти сообщает о трех погибших.
«Amtrak работает с местными властями над транспортировкой раненых пассажиров и безопасной эвакуацией всех остальных пассажиров», — говорится в заявлении компании.
По словам Фрикел, на месте происшествия работают спасатели из шести округов, раненых принимают пять больниц. Координатор также отметила, что около поезда стояло несколько медицинских вертолетов.