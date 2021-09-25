Вышел новый тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» на презентации «Тудум», посвященного проектам онлайн-кинотеатра. Трансляция идет в ютьюбе Netflix Russia с русскими субтитрами.
Ролик начинается с кадров семьи, которая переезжает в новый дом где‑то в 1950-х. В нем начинаются странные вещи — выключается свет, а во дворе разбросаны тушки мертвых животных. Во время мирного семейного ужина начинается ужас.
После этого кадр сменятся на героев «Очень странных дел», которые оказываются в этом же доме, но спустя пару десятилетий. Здание все еще кишит странностями.
Самый первый тизер последнего сезона «Очень странных дел» вышел в феврале 2020 года. Следующий показали в августе этого года, тогда же назвали дату выхода — 2022 год.
Съемки нового четвертого сезона стартовали еще в начале 2020 года, но из‑за пандемии коронавируса производство остановилось почти на все лето, а когда дела пошли на поправку, ковидные протоколы безопасности сильно замедлили производство.