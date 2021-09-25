РПЦ выступила против маткапитала для семей с суррогатными детьми

Российская православная церковь (РПЦ) выступила против материнского капитала для семей, которые прибегли к услугам суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

«Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает его вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут», — сказал архиерей.

Он отметил, что необходимо увеличить количество государственных инициатив, направленных на снижение смертности и повышение рождаемости. Но они, по мнению Илариона, не должны противоречить традиционным нравственным ценностям.

Ранее в Минтруде заявили, что отцы-одиночки, которые воспитывают детей от суррогатных матерей, с 2022 года смогут получать материнский капитал. Законопроект поступит в правительство 29 сентября, а в Госдуму — до конца года.