Джим Джармуш выпустил книгу с коллажами

Режиссер Джим Джармуш прославился фильмами, которые отвергают традиционные способы повествования и показывают не гламурные моменты повседневной жизни. Однако постановщик также известен как продюсер, актер, музыкант (его группа SQÜRL выпустила уже три альбома) и автор саундтреков, поэт и — об этом мало кто знал — заядлый коллажист.

Издательство Anthology выпустило в продажу книгу «Some Collages», в которой собраны сотни коллажей которые Джармуш скрупулезно создавал на протяжении многих лет. В качестве расходного материала режиссер использовал газеты.

В этих коллажах Джармуш переосмысливает множество узнаваемых сцен и людей в истории, таких как Принс, Энди Уорхол , Патрисия Херст, Кристофер Уокен и многие другие.