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Джим Джармуш выпустил книгу с коллажами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:16

Режиссер Джим Джармуш прославился фильмами, которые отвергают традиционные способы повествования и показывают не гламурные моменты повседневной жизни. Однако постановщик также известен как продюсер, актер, музыкант (его группа SQÜRL выпустила уже три альбома) и автор саундтреков, поэт и — об этом мало кто знал — заядлый коллажист.

Издательство Anthology выпустило в продажу книгу «Some Collages», в которой собраны сотни коллажей которые Джармуш скрупулезно создавал на протяжении многих лет. В качестве расходного материала режиссер использовал газеты.

В этих коллажах Джармуш переосмысливает множество узнаваемых сцен и людей в истории, таких как Принс, Энди Уорхол , Патрисия Херст, Кристофер Уокен и многие другие.

На создание коллажей его вдохновил писатель Уильям Берроуз. «Для меня это своего рода маленькие миры снов, и это оказывает терапевтическое действие, потому что в процессе создания я наедине с собой и тем самым сохраняю спокойствие», — рассказал Джармуш изданию Vogue.

В 264-страничной книге можно найти коллажи небольшого размера, которые напоминают, что даже самые обычные картинки можно сделать смешными, веселыми и абсурдными. «Some Collages» продаются в США за 40 долларов, заказать можно здесь.

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