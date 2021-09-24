СМИ: Google планирует запустить поиск видео из TikTok и Instagram

Google планирует запустить поиск по видео, опубликованных на платформах TikTok и Instagram. Об этом сообщило издание The Information со ссылкой на три источника.

В данный момент компания ведет переговоры с Facebook и ByteDance. Руководство Google надеется получить данные от коллег, которые позволят индексировать видео сервисов и ранжировать их в поиске.

Компания уже имеет подобное соглашение с Twitter. Оно, как утверждает медиа, предусматривает выплаты для социальной сети. Во сколько Google может обойтись поиск по видео из TikTok и Instagram, неизвестно.

В декабре TechCrunch уже писал о тестировании поиска видео из конкурирующих соцсетей. Тогда они были доступны в браузере Google во вкладке Short Videos — там же публикуются ролики Google Tangi, Trell и YouTube.