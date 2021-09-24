перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Художник и режиссер Ян Фабр предстанет перед судом из‑за обвинений в сексуальном насилии 22:55
В начале октября «Мосвинтаж» откроет ярмарку во «Флаконе» 22:17
СМИ: Google планирует запустить поиск видео из TikTok и Instagram 21:54
Расселл Т. Дэвис вернется на пост шоураннера следующего сезона «Доктора Кто» 21:36
В сети оказались данные 150 тыс. человек, которые хотели взять кредит в Совкомбанке 20:57
Антирекорд по смертности от ковида, новый мини-альбом Манижи и другие новости дня
20:48 дайджест
«Отрубание рук крайне необходимо для безопасности»: «Талибан»* вернется к телесным наказаниям 20:05
Центробанк Китая запретил все транзакции с криптовалютой 19:18
Компания Kering, владеющая брендами Gucci и Balenciaga, откажется от натурального меха в 2022 году 19:03
HBO Max выпустит документальный сериал об истории DC 18:30
В «Экспоцентре» открылась Московская международная книжная ярмарка 18:12
«Электрофорез» и Женя Меркель выпустили сингл «По разбитым зеркалам» 18:04
Певица Луна выступит 25 сентября на сцене клуба Gypsy 17:49
Хабиб проведет большой сольный концерт в Москве 17:17
kurara_band/Instagram
«Мрак, хаос, дичь и радость»: новый альбом от уральской группы «Курара» 17:13
Певица Poppy отходит в сторону альт-рока на новом альбоме «Flux» 16:55
Twitter разрешил пользователям отправлять «чаевые» в биткоинах 16:11
На Таймс-сквер появился билборд с Полиной Гагариной. Spotify продолжает поддерживать женщин в музыке 16:00
Coldplay и BTS представили совместный трек «My Universe» 15:47
kremlin.ru
Глава СК: к стрельбе в школах приводит «деструктивное влияние интернета». В Кремле с этим согласны 14:59
Отключить рекламу

В начале октября «Мосвинтаж» откроет ярмарку во «Флаконе»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:17

Блошиный рынок «Мосвинтаж» откроет новый антикварный сезон 2–3 октября. Организаторы анонсировали ярмарку старинных вещей в большом зале дизайн-завода «Флакон».

На «Маркете старины» свои коллекции представят более 30 антикварных магазинов и частных винтажных интернет-лавок. На прилавках можно будет найти одежду, очки, украшения, сумки, фарфор и стекло разных лет. Магазин винила привезет сотни пластинок на продажу.

«Мосвинтаж» отмечает, что все продавцы, которые будут на ярмарке, проверены и отобраны из участников Городского блошиного рынка в Музее Москвы. Чтобы принять участие и показать свои старинные вещи, нужно написать сюда.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить