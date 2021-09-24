В начале октября «Мосвинтаж» откроет ярмарку во «Флаконе»

Блошиный рынок «Мосвинтаж» откроет новый антикварный сезон 2–3 октября. Организаторы анонсировали ярмарку старинных вещей в большом зале дизайн-завода «Флакон».

На «Маркете старины» свои коллекции представят более 30 антикварных магазинов и частных винтажных интернет-лавок. На прилавках можно будет найти одежду, очки, украшения, сумки, фарфор и стекло разных лет. Магазин винила привезет сотни пластинок на продажу.

«Мосвинтаж» отмечает, что все продавцы, которые будут на ярмарке, проверены и отобраны из участников Городского блошиного рынка в Музее Москвы. Чтобы принять участие и показать свои старинные вещи, нужно написать сюда.