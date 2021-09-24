HBO Max выпустит документальный сериал об истории DC

Стриминговый сервис HBO Max выпустит документальный сериал об истории и наследии издательства DC. Об этом сообщил Deadline.

Шоу занимается Лесли Айверкс, известная по документальному проекту «The Imagineering Story» о создании тематических парков Диснейленд, фильму «Selling Lies» о македонском городе, где создаются фейковые новости, и лентам «История Pixar» и «Переработанная жизнь».

В сериале о DC будет три серии. Над ними, помимо Айверкс, будет работать Грег Берланти. Он автор «Зеленого Фонаря» и сериала «Ты», снявший в качестве режиссера также драмеди «С любовью, Саймон» и «Жизнь, как она есть».