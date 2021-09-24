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Певица Луна выступит 25 сентября на сцене клуба Gypsy

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:49

25 сентября украинская певица Луна устроит концерт в пространстве московского клуба Gypsy. На нем она исполнит новые песни, в том числе сингл «Вишневые очки». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

«Долгожданная встреча принесет сюрпризы — будут исполнены новые песни, которые выведут вас из спячки и помогут взглянуть на мир через новую призму вишневых очков», — сказали представители артистки.

По их словам, Луна представит на концерте треки, которые еще никто не слышал. Также певица намерена спеть свои любимые песни и недавние хиты.

Билеты на шоу можно приобрести здесь. Попасть в танцевальный партер можно за 2300 рублей, а в зону VIP Lite — за 4500. Концерт начнется в 19.00.

На сайте «Афиши» также можно посмотреть расписание других выступлений Луны. В данный момент там можно купить билеты на осенние концерты в Петербурге, Иркутске, Новосибирске и Перми.

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