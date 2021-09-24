Хабиб проведет большой сольный концерт в Москве

Певец Хабиб выступит в московском концертном зале Vegas City Hall в Красногорске. Событие запланировано на 21 октября, 20.00. Купить билеты можно здесь.

Хабиб выступит с «Грустинкой», «Разрывной», споет «Шантай» и свой главный хит «Ягоду-малинку», выстреливший в тиктоке и набравший на ютьюбе 220 млн просмотров. Исполнитель обещает много музыки, танцев и сюрпризов.

Хабиб Шарипов, финалист проекта «Песни» на ТНТ, пишет свои треки сам. Он уже удостоился нескольких номинаций престижных музыкальных премий и собрал 11,5 млн подписчиков в тиктоке.