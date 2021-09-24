Twitter разрешил пользователям отправлять «чаевые» в биткоинах

Twitter ввел функцию пожертвований авторам в любой валюте, в том числе, в биткоинах. Об этом администрация соцсети объявила в своем блоге.

Пользователям нужно добавить кнопку «Tips» («Чаевые») в описание профиля, а затем соединить ее с кошельком на цифровой платформе, которая принимает донаты. Процент с операций Twitter брать не будет, при этом возможность отправить пожертвование будет зависеть от возможностей в разных регионах и условий внутри сторонних приложений.

На данный момент для подключения к «Tips» доступны платформы Bandcamp, Cash App, Chipper, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash и Venmo. Для отправки биткоинов Twitter предлагает пользоваться беспроцентным приложением Strike, которое работает по всему миру.

Несмотря на то, что Twitter называет новую функцию общедоступной, пока она работает только у пользователей iOS старше 18 лет. Версия для Android, по словам представителей компании, появится в ближайшее время.

Руководитель продуктов монетизации Twitter для авторов Эстер Кроуфорд рассказала изданию The Verge, что биткоин ― это «одно из лучших решений». Это позволит совершать транзакции в регионах с недостаточным уровнем банковского обслуживания.

Twitter запустил эту функцию еще в мае. Тогда она работала в тестовом режиме для ограниченной группы пользователей. В нее входили разработчики, журналисты, эксперты и некоммерческие организации.