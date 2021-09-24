Маньяк и погони под «Brutal» Оливии Родриго: трейлер сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Стрим-сервис Amazon Prime показал трейлер сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Премьера состоится на платформе 15 октября.
Группа подростков возвращается с масштабной вечеринки в честь выпускного и попадает в аварию, в которой убивают человека. Они решают скрыть эту информацию, но спустя год их начинает преследовать жестокий убийца. Маньяк оставляет им послания, написанные кровью и подбираясь максимально близко.
Саундтреком для трейлера стал сингл Оливии Родриго «Brutal». Режиссер картины — Крэйг Уилльям Макнейлл («Мир Дикого Запада», «Касл-Рок»). В ролях: Бриэнн Тджу, Иезекииль Гудмен, Эшли Мур, Себастьян Аморусо, Билл Хек, Фиона Рене и другие.
Шоу основано на одноименном романе Лоис Дункан 1973 года и станет перезапуском экранизации 1997 года. В оригинальном фильме снимались Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Фредди Принц младший и Райан Филипп. Продюсерами выступили Эрик Фейг и Нил Х. Мориц – они же поработают над сериалом Amazon.