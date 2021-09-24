перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Супермодель Линда Евангелиста рассказала, как процедура криолиполиза «жестоко изуродовала» ее 0:22
Джонни Депп осудил «культуру отмены» на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Там он получил почетный приз Вчера в 23:19
Принцесса Диана опаздывает на встречу с королевой и боится покушения в трейлере фильма «Спенсер» Вчера в 22:04
В Нижегородской области пройдет фестиваль «Выкса | Арт-овраг» Вчера в 21:18
Новый клип Radiohead, «Вписка» в гостях у Гордона и другие новости дня
Вчера в 20:31 дайджест
Умер британский режиссер Роджер Мичелл. Он снял «Ноттинг-Хилл» и «Доброе утро» Вчера в 20:14
Генпрокуратура потребовала блокировать все сайты, распространяющие информацию ФБК* Вчера в 19:36
Актрису, сыгравшую представительницу МВД в роликах про Виталия Наливкина, арестовали на 10 суток Вчера в 19:20
Пресс-материалы
Фестиваль актуального научного кино начнется в Москве 24 сентября Вчера в 18:55
В Москве пройдет ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка». Оно будет посвящено 1990-м годам Вчера в 18:26
В сети появился первый трейлер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна». В главной роли Бенедикт Камбербатч Вчера в 18:25
Глава следственного управления СК по Пермскому краю покончил с собой Вчера в 18:05
«Кинопоиск» экранизирует романы-бестселлеры Майка Омера о криминальном психологе Зои Бентли Вчера в 17:51
«Вписка»/YouTube
Ютьюб-шоу «Вписка» приехало в гости к Дмитрию Гордону Вчера в 17:48
Radiohead выпустили новый клип «If You Say the Word» Вчера в 17:05
«Казускома», i61 и Lovesomemama: Faces & Laces объявил музыкальную программу Вчера в 16:41
Оверсайз-пальто и варежки: модный бренд выпустил лук в стиле распутного Берни Сандерса Вчера в 15:59
Лекции, встречи с писателями и презентации книг на фестивале «Берег» покажут онлайн Вчера в 15:20
Memepedia.ru
Мама героини мема «Озадаченная Хлоя» продаст его в виде NFT Вчера в 15:04
S7 назовет новый лоукостер Citrus. Основным цветом самолетов станет розовый Вчера в 14:10
Отключить рекламу

Супермодель Линда Евангелиста рассказала, как процедура криолиполиза «жестоко изуродовала» ее

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:22

Супермодель Линда Евангелиста, одна из самых известных и высокооплачиваемых манекенщиц мира в 1990-е, покинула фэшн-индустрию из‑за неудачно закончившейся косметической процедуры. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Евангелиста заявила, что ее внешность была «жестоко изуродована» пять лет назад процедурой криолиполиза под названием Zeltiq CoolSculpting. Манипуляция должна была сократить число жировых клеток в теле модели, но привела к обратному результату.

«Она увеличила, а не уменьшила мои жировые клетки и оставила меня навсегда деформированной даже после двух проведенных болезненных и безуспешных корректирующих операций. Я оказалась, как описали медиа, „неузнаваемой“», — написала Евангелиста.

Модель поделилась, что после криолиполиза у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия. О подобном возможном итоге процедуры ее, по словам Евангелисты, не предупредили. Теперь бывшая манекенщица намерена судиться с косметической компанией.

«Гиперплазия не только лишила меня средств к существованию, но и привела меня на круг тяжелой депрессии, глубокой печали и ужасного отвращения к самой себе. В процессе этого я стала затворницей», — сказала модель.

Евангелиста надеется, что судебное разбирательство поможет ей справиться со стыдом и рассказать свою историю. «Я устала так жить. Я бы хотела выйти на улицу с высоко поднятой головой, несмотря на то, что я больше не похожа сама на себя», — добавила модель.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Линда Евангелиста
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить