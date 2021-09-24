Супермодель Линда Евангелиста рассказала, как процедура криолиполиза «жестоко изуродовала» ее

Супермодель Линда Евангелиста, одна из самых известных и высокооплачиваемых манекенщиц мира в 1990-е, покинула фэшн-индустрию из‑за неудачно закончившейся косметической процедуры. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Евангелиста заявила, что ее внешность была «жестоко изуродована» пять лет назад процедурой криолиполиза под названием Zeltiq CoolSculpting. Манипуляция должна была сократить число жировых клеток в теле модели, но привела к обратному результату.

«Она увеличила, а не уменьшила мои жировые клетки и оставила меня навсегда деформированной даже после двух проведенных болезненных и безуспешных корректирующих операций. Я оказалась, как описали медиа, „неузнаваемой“», — написала Евангелиста.

Модель поделилась, что после криолиполиза у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия. О подобном возможном итоге процедуры ее, по словам Евангелисты, не предупредили. Теперь бывшая манекенщица намерена судиться с косметической компанией.

«Гиперплазия не только лишила меня средств к существованию, но и привела меня на круг тяжелой депрессии, глубокой печали и ужасного отвращения к самой себе. В процессе этого я стала затворницей», — сказала модель.

Евангелиста надеется, что судебное разбирательство поможет ей справиться со стыдом и рассказать свою историю. «Я устала так жить. Я бы хотела выйти на улицу с высоко поднятой головой, несмотря на то, что я больше не похожа сама на себя», — добавила модель.