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Новый клип Radiohead, «Вписка» в гостях у Гордона и другие новости дня
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Новый клип Radiohead, «Вписка» в гостях у Гордона и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:31

Общественный штаб не нашел следов взлома и вбросов в ходе онлайн-голосования на выборах в Москве. Алексей Венедиктов сказал, что они продолжат развивать открытость и гласность системы.

Глава следственного управления СК по Пермскому краю покончил с собой. СМИ сообщают о двух возможных причинах: он это сделал после совещания с руководством, посвященного шутингу в Пермском университете, или из‑за семейных проблем.

S7 назовет новый лоукостер Citrus, что расшифровывается как Cities of Russia («Города России»). Первые полеты намечены на июль 2022 года, основным цветом самолетов станет розовый.

В Петербурге отменили лекцию культуролога Елены Волковой об акционизме и религии. В Комитете по культуре ее назвали врагом России.

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Такие штрафы (от 500 до 5000 рублей) существовали с 2013 года.

Героем нового выпуска шоу «Вписка» стал украинский журналист Дмитрий Гордон. Ведущие поговорили с ним о Моргенштерне, конфликте с Марьяной Ро и, конечно, о меме «Барак? Обама».

Помните наряд Берни Сандерса на инаугурации Байдена? Так вот, американский модный бренд сделал женский лук на его основе!

Мама героини мема «Озадаченная Хлоя» продаст его в виде NFT. Деньги пойдут на обучение ее дочерей.

Radiohead выпустили клип на песню «If You Say the Word». Трек был написан еще в начале 2000-х, но до слушателей дошел лишь пару недель назад.

А вот и свежие трейлеры: документальной ленты Netflix «Бритни против Спирса», сериала Apple «Вторжение» и фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» (в ней Бенедикт Камбербатч играет английского художника XIX века, который сходит с ума).

2 октября в Москве пройдет ежегодное ГУМ-авторалли. В этот раз оно будет посвящено 1990-м годам и так называемым янгтаймерам — ценителям автопрома последней трети XX века. Колонна ретромашин проследует от Васильевского спуска по живописному маршруту в центре Москвы.

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