Умер британский режиссер Роджер Мичелл. Он снял «Ноттинг-Хилл» и «Доброе утро»

Скончался британский режиссер Роджер Мичелл, известный как постановщик фильмов «Ноттинг-Хилл», «Доброе утро» и «Черный дрозд». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Причина смерти кинематографиста не уточняется. Мичеллу было 65 лет. Он работал в театральной индустрии с конца 1970-х годов, в частности, сотрудничал с Королевской шекспировской компанией. В начале 1990-х режиссер дебютировал и в кино.

За почти 30 лет он успел принять участие в более чем двадцати теле- и кинопроектах. Наиболее успешными из них стали мелодрама «Ноттинг-Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом и комедия «Доброе утро» с Рейчел МакАдамс и Харрисоном Фордом.

Также Мичелл снял триллер «В чужом ряду» с Сэмюэлем Л.Джексоном и Беном Аффлеком, байопик «Гайд-парк на Гудзоне» с Биллом Мюрреем в роли Франклина Рузвельта, экранизацию «Моя кузина Рэйчел» с Рейчел Вайс и драму «Черный дрозд» с Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет.