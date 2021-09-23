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Умер британский режиссер Роджер Мичелл. Он снял «Ноттинг-Хилл» и «Доброе утро»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:14

Скончался британский режиссер Роджер Мичелл, известный как постановщик фильмов «Ноттинг-Хилл», «Доброе утро» и «Черный дрозд». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Причина смерти кинематографиста не уточняется. Мичеллу было 65 лет. Он работал в театральной индустрии с конца 1970-х годов, в частности, сотрудничал с Королевской шекспировской компанией. В начале 1990-х режиссер дебютировал и в кино.

За почти 30 лет он успел принять участие в более чем двадцати теле- и кинопроектах. Наиболее успешными из них стали мелодрама «Ноттинг-Хилл» с Джулией Робертс и Хью Грантом и комедия «Доброе утро» с Рейчел МакАдамс и Харрисоном Фордом.

Также Мичелл снял триллер «В чужом ряду» с Сэмюэлем Л.Джексоном и Беном Аффлеком, байопик «Гайд-парк на Гудзоне» с Биллом Мюрреем в роли Франклина Рузвельта, экранизацию «Моя кузина Рэйчел» с Рейчел Вайс и драму «Черный дрозд» с Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет.

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ИТАР-ТАСС
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